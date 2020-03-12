https://static.news.ru/photo/8d13dda4-6509-11ea-b983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Власти Евросоюза не справились с кризисом и не смогли предотвратить распространение коронавируса по территории сообщества. Об этом заявила депутат Европарламента Виржини Жорон.

Сегодня уже почти поздно. Превентивные меры по предотвращению распространения были у нас на нуле, — цитирует её РИА Новости.

Она пояснила, что руководство ЕС не приостановило вовремя авиасообщение с КНР и не ввело в аэропортах санитарный контроль, хотя евродепутаты предупреждали об опасности, когда инфекция ещё не вышла за пределы Китая.

По словам Жорон, нынешняя ситуация стала результатом «нецивилизованной глобализации». Она также добавила, что страны ЕС не способны действовать сообща в решении серьёзных проблем.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превышает 131 тысячу человек. От заболевания скончались около пяти тысяч, вылечились почти 70 тысяч. В России официально зарегистрировано 32 случая заражения.