Евродепутат призвал выделить Польше деньги для защиты ЕС от России Евродепутат Брудзинский попросил ЕК увеличить финансирование Польши для защиты от России

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Польша играет важную роль в системе безопасности Евросоюза и НАТО в силу своей близости к России, поэтому продолжает развивать оборонный потенциал, заявил депутат Европарламента от Польши Иоахим Брудзинский. В этой связи он обратился к Еврокомиссии с просьбой ввести для Варшавы дополнительное финансирование и поднять расходы на внешнюю безопасность ЕС, сообщает Lenta.ru.

Намерена ли Комиссия увеличить расходы на внешнюю безопасность в период с 2023 по 2027 год, в том числе за счет дополнительного финансирования Польши для разработки новых оборонных технологий? — спросил Брудзинский.

Депутат уточнил, что стратегическая роль Польши в поддержании стабильности на восточном фланге НАТО особенно актуальна в условиях украинского конфликта. Он добавил, что в 2022 году Варшава выделила на развитие вооруженных сил 2,4% своего ВВП. При этом в будущем расходы на польскую армию вырастут еще больше, уверен парламентарий.

Ранее евродепутат Витольд Ващиковский призвал ЕС ввести против Белоруссии те же санкции, что и против России. В своем обращении к главе евродипломатии Жозепу Боррелю он пояснил, что ограничения имели бы упреждающий эффект и позволили бы предотвратить вовлечение Китая в противостояние России и Украины. Помимо того, в санкциях против Белоруссии важен и наказательный элемент, поскольку Минск выступает за продолжение украинского конфликта, отметил евродепутат.