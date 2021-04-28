Евродепутат предложил выслать дипломатов России при ЕС

https://static.news.ru/photo/38f54440-a8bc-11eb-b435-96000091f725_660.jpg Рихо Террас Фото: facebook.com/terraseuroopa

Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю было направлено письмо от депутата Европарламента от Эстонии Рихо Терраса. В послании содержится предложение выслать аккредитованных при ЕС российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. Об этом в четверг, 29 апреля, на своей странице в Facebook написал сам Террас.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Прага обратилась к своим союзникам по НАТО и ЕС с просьбой о солидарности в рамках конфликта с РФ. К настоящему моменту о высылке российских дипломатов объявили Латвия, Литва и Словакия. Москва приняла зеркальные меры.

Евродепутат от Эстонии заявил, что Европа должна быть единой для демонстрации солидарности с Чехией.

Я выступил с призывом выслать аккредитованных при ЕС российских дипломатов. При Евросоюзе действует постоянное представительство РФ, где работают более 60 дипломатов, — написал Террас.

Он подчеркнул, что среди российских дипломатов много разведчиков. И Европа должна знать о них. Также Террас отметил, что к его предложению присоединились 73 члена Европейского парламента из 16 стран.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что правительство Чехии стало заложником политики Соединённых Штатов Америки в отношениях с Россией. Но подобные дипломатические войны всегда в итоге заводят в тупик.