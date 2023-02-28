Собака Путина «попала» под санкционный прицел Европы Евродепутат Мариани заявил, что десятый пакет санкций может быть последним

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Владимир Путин и собака Юмэ породы акита-ину

Десятый пакет санкций против России может быть последним, такое мнение выразил в разговоре с РИА Новости депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. По его словам, разногласия в ЕС все больше углубляются, а часть стран избегает обсуждения некоторых тем. Кроме того, парламентарий считает, что сфер, против которых Брюссель может ввести рестрикции, больше не осталось: он в шутку предложил ограничить в действиях собаку президента РФ.

Даже если посмотреть на людей, в отношении которых введены санкции: они запрещают въезд в Европу ученому старше 80 лет. Кто следующий? Я предлагаю, чтобы следующие европейские санкции были введены против собаки Владимира Путина, — сказал Мариани.

Парламентарий добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации», но в ЕС есть «глубокие разногласия», которые становятся более очевидными. В качестве примера Мариани привел тему поставок газа, которую «особенно избегают» Австрия, Венгрия и Словакия.

Кроме того, остро стоит вопрос гражданской атомной энергетики, отметил политик. По его словам, Европа импортирует 19,7% своего урана из России, а 19 реакторов российского производства обеспечивают энергией пять стран ЕС. При этом безопасность обслуживания станций может обеспечить исключительно «Росатом».

Ранее ЕС ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который включены глава Россотрудничества Евгений Примаков, хирург Леонид Рошаль, глава СПЧ Валерий Фадеев, омбудсмен Татьяна Москалькова и зампред правительства Московской области Вячеслав Духин — за эвакуацию детей из зоны спецоперации.