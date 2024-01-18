Евродепутат рассказал о неочевидном подарке России со стороны Киева Евродепутат Чарнецкий назвал ложь украинских журналистов подарком для России

Фото: Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рышард Чарнецкий

Неправдивые публикации в украинских СМИ о причастности России к блокаде автомобильных пунктов пропуска на границе Польши и Украины являются подарком Москве, заявил депутат Европарламента Рышард Чарнецкий в статье для Do Rzeczy. Он назвал их глупыми и дублирующими «злосчастную риторику» президента Владимира Зеленского, которая подтверждает узость его мышления.

Публикации украинских журналистов, как и предварявшие их заявления украинских политиков, не только неправдивы и очень глупы, но и являются подарком для России, — заявил Чарнецкий.

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они выступают за отмену льгот, предоставленных ЕС украинцам, восстановление прежнего порядка лицензирования коммерческого грузового транспорта и аннулирование разрешения, выданного транспортным компаниям с Украины после 24 февраля 2022 года. В связи с этим на границе образовались многокилометровые очереди из большегрузов.

До этого глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что из-за блокады только трех пропускных пунктов на польской границе бюджет Украины недополучил 9,3 млрд гривен (21,6 млрд рублей). Он назвал это мощным ударом по экспорту и всей экономике страны.