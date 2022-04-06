Евродепутат из Италии потребовала расследования сомнительных фактов о Буче

Правдивость фактов о событиях в Буче, предоставленных правительством Украины, вызывает много сомнений, с таким заявлением выступила евродепутат от Италии Франческа Донато. Видеозапись выступления политика опубликована на её странице в Twitter. Она также потребовала от Евросоюза беспристрастности.

Сегодня я даже слышу предложения о введении полного эмбарго на российский газ, на самом деле абсолютно неприемлемого для нашей экономики, на основании фактов о Буче, которые сообщило украинское правительство, но в правдивости которых уже есть большие сомнения, — заявила она.

Донато призвала Европарламент провести «независимое расследование, чтобы прояснить динамику событий и установить реальную ответственность за убийство гражданских лиц».

ЕС должен быть беспристрастным и объективным, — подчеркнула она.

Депутат сейма Польши, лидер коалиции евроскептиков и националистов «Конфедерация» Януш Корвин-Микке ранее усомнился в массовой гибели людей в украинской Буче. В своём Twitter он отметил, что дома на видеозаписи с улиц Бучи почти нетронуты, а с захоронением жертв наблюдаются странности.

Испанский политолог Сезар Видаль также назвал события в украинской Буче хорошо спланированной постановкой Киева. Он отметил несколько несостыковок в общей картине «массовой гибели людей».

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь выступил с призывом не делать преждевременных обвинений по поводу провокации в украинском городе Буча. По его словам, необходимо сначала провести подробную проверку фактов, а уже потом делать заявления. Цзюнь считает, что всем сторонам необходимо проявить сдержанность и избегать софистических высказываний.