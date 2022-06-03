Europe 1: под Харьковом убит воевавший на стороне Киева французский наёмник

Фото: pexels.com

Французский участник Украинского интернационального легиона ​​погиб во время артобстрела при ведении боевых действий в Харьковской области. Как сообщает Europe 1, это первый французский боец, погибший с начала российской спецоперации на Украине, всего в украинский легион вступили около 150 французов.

Молодой человек вступил в Украинский интернациональный легион обороны и участвовал в боевых действиях против российской армии, — говорится в сообщении.

Численность иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине, с начала мая сократилась почти в два раза — с 6,6 до 3,5 тысячи человек, заявил ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он отметил, что большая часть наемников была уничтожена российскими военными в зоне боевых действий, а также высокоточным оружием большой дальности.

Ранее Росгвардия заметила сына члена парламента Великобритании Бена Гранта среди британских наемников на Украине. По данным ведомства, 26 мая эта группа участвовала в бою, в ходе которого погиб сержант Росгвардии Адам Бисултанов. Отмечается, что материалы, подтверждающие преступления иностранных наемников, переданы в военно-следственное управление.