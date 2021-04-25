Eurasia Daily: укладка «Северного потока — 2» приостановлена

Больше пяти дней стоит без движения судно-трубоукладчик «Фортуна» в районе строительства ниток газопровода «Северный поток — 2».
По данным портала по отслеживанию морской навигации Marinetraffic, на который
По проекту трубы обоих газопроводов должны идти параллельно — в одном километре к северу от первого должны установить трубы второго потока. В опасном участке могли приостановить укладку труб. Пресса не уточняет срок возобновления строительства. Официально компания, занимающаяся укладкой труб, эту информацию не комментировала.
В водах Дании необходимо построить ещё 12 километров трубопровода из 49.
Ранее NEWS.ru писал, что строящийся в настоящее время газопровод «Северный поток — 2» имеет смысл для Германии с точки зрения обеспечения энергобезопасности. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Дипломат также отметил, что рассматривать проект в качестве рычага влияния на РФ нереалистично.