«Этого недостаточно»: Вучич раскрыл, зачем Сербия закупает вооружения Вучич: армия Сербии закупает РСЗО, истребители и БПЛА для усиления огневой мощи

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Александр Вучич

Армия Сербии приобретает РСЗО, истребители и БПЛА с упором на продукцию отечественной промышленности, заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, военный нейтралитет требует укрепления обороноспособности и огневой мощи, поэтому сербская военная промышленность также должна сосредоточиться на работе над беспилотными наземными платформами и беспилотными летательными аппаратами, передает пресс-служба военного ведомства.

Мы приобрели, заказали и вскоре поступят несколько десятков комплексов РСЗО в нашу страну, что драматично усилит нашу огневую мощь, но всего этого недостаточно. Потому что вы должны учитывать специфичность позиции нашей страны, которая одна единственная военно-нейтральная в этой части света и мы должны понимать, с каким вызовами сталкиваемся, — пояснил президент.

Ранее Вучич предупредил, что в ближайшее время Сербия столкнется с угрозой своим национальным интересам. Политик не стал объяснять, что именно представляет опасность для страны, но отметил, что «будет тяжело, как никогда тяжело».

До этого Вучич сообщил, что страны Европы наращивают свой военный потенциал, проводя политику тотальной милитаризации. Западная коалиция делает все, чтобы одержать победу над Россией и ее президентом Владимиром Путиным, что является безумием, констатировал он. В связи с этим сербский президент совместно с министром обороны страны Милошем Вучевичем осмотрел новые военные разработки.