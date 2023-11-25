«Это вызов»: Зеленский назвал «три победы», которые должна одержать Украина Зеленский: Украине нужны три победы в США и ЕС

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/Global Look Press

Киеву нужно одержать «три победы», заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube. По словам политика, первая победа касается дальнейшей помощи США.

Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была. И я верю, что она будет, — подчеркнул украинский лидер.

В качестве второй задачи Зеленский назвал выделение помощи Украине со стороны ЕС в размере €50 миллиардов. «Третьей историей» глава государства обозначил «открытый диалог» о членстве его страны в ЕС.

Ранее журналист Конрад Якабушки заявил, что Зеленский в последнее время заметно волнуется из-за шаткого положения Украины на фоне международной политической повестки. По словам обозревателя, глава государства выглядит очень одиноким.

До этого американские журналисты сообщили, что Зеленский впал в отчаяние из-за неудач на фронте. Глава страны наконец понял, что его союзники все меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, и даже «военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций», констатировали обозреватели.