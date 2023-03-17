«Это только начало»: офис Зеленского об ордере на арест Путина Ермак: ордер на арест Путина означает возможность его задержания за рубежом

Фото: Стрингер/РИА Новости

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

Ордер Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина — это только начало, заявил в Telegram-канале глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, российский лидер теперь может быть арестован на территории стран, ратифицировавших Римский статут. Ермак напомнил, что Украина системно сотрудничает с МУС.

Палата Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест Путина. Это только начало, — написал он.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей из Украины в Россию».

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решения МУС для России не имеют никакого значения.

Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что России нужно немедленно выдать ордер на арест всех судей Международного уголовного суда. Он подчеркнул, что юрисдикцию МУС не признают не только в России, но и некоторые государства — члены СБ ООН. По мнению Клишаса, необходимо ликвидировать саму эту судебную инстанцию.