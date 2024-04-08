«Это только начало»: эксперт оценил арест спонсирующих ВСУ мошенников Аналитик Муртазин: спонсирующие ВСУ мошенники не уйдут от наказания

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Задержанные мошенники, которые причастны к хищению денег у россиян через украинские кол-центры, не уйдут от наказания, заявил в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в России существует государственная система, которая борется с мошенничеством, происходящим с применением телефонных сетей.

Это только начало. От наказания никто не уйдет. В России государственная система борется с мошенничеством, которое происходит с помощью телефонных сетей. У нас есть система «Антифрод», она установлена у всех операторов, и система снизила нагрузку по таким звонкам, — сказал Муртазин.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы также ведут работу по поиску таких мошеннических схем и их участников. Как отметил Муртазин, надо понимать, что это только начало работы и она системная. По словам аналитика, задерживая несколько человек за раз, можно добиться того, что люди, которые хотят участвовать в таких схемах, закончатся.

О задержании в России участников группировки, создававшей узлы связи для мошеннических кол-центров с Украины, стало известно 8 апреля. Их считают причастными к хищению более 7 млрд рублей у россиян. Сотрудники ФСБ задержали пять человек, им предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Известно, что похищенные у россиян средства шли на финансирование ВСУ.