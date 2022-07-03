«Это социальная взрывчатка»: Шольц о повышении цен на отопление Шольц назвал «социальной взрывчаткой» рост цен на отопление в Германии

Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался насчет повышения цен на отопление в Германии. В интервью телеканалу ARD политик подчеркнул, что он обеспокоен текущими темпами роста инфляции и стоимости газа. Шольц отметил, что в данный момент Берлин ищет способ, каким образом немецкие власти смогут взять под контроль процесс повышения цен.

Если вдруг счет за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка, — заявил Шольц.

Канцлер также напомнил про обещания оказать господдержку газовым поставщикам и потребителям в случае резкого роста цен на газ. По его мнению, в данный момент властям важно «предпринимать активные действия», а не говорить попусту. В частности, Шольц коснулся вопроса оказания помощи концерну Uniper, который оказался в затруднительном финансовом положении из-за ограничений на импорт энергоресурсов из РФ.

Мы сейчас вместе с компанией изучаем, что можно сделать, — заявил Шольц.

Ранее Шольц заявил, что Берлин может стать независимым от импорта угля и нефти из России уже в 2022 году. Также готовятся условия для скорого отказа от российского газа. Шольц назвал правильным путём отказ от зависимости от российских поставок энергоресурсов, хотя признал, что такой шаг породит значительный экономический кризис на континенте.