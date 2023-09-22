«Это смешно»: в Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН Экс-советник Кучмы Соскин счел желание Зеленского изменить Устав ООН абсурдным

Фото: JUSTIN LANE/EPA/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал желание президента Украины Владимира Зеленского изменить Устав ООН абсурдным. На своем YouTube-канале он опубликовал видео, в котором подчеркнул, что заявление украинского лидера было бессмысленным.

Зеленский размахнулся <...> по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно, — сказал Соскин.

Он также добавил, что поездка Зеленского в Вашингтон оказалась провалом. К такому заключению Соскин пришел, поскольку президенту Украины отказали в возможности выступить перед американским конгрессом.

19 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где он планирует выступить на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский прилетел вместе с женой Еленой. В рамках визита в США президент также встретился с главой государства Джо Байденом, лидерами палат Конгресса США и с высокопоставленными военными чиновниками. Отмечается, что Зеленский прибыл в США на своем самолете впервые.

Bloomberg написал, что Зеленский вел себя очень эмоционально во время частных бесед на Генассамблее ООН. При этом украинский лидер критиковал некоторые страны за то, что они медленно поставляют оружие Киеву.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя визит Зеленского в США, заявила, что он прибыл в Нью-Йорк просить деньги и вооружения у Запада. В свете этого она назвала украинского лидера попрошайкой, а сам его визит — гастрольным туром.