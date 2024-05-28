«Это сигнал»: в Киеве раскрыли, чего ждать от Си Цзиньпина Бортник: отсутствие лидеров КНР и США на саммите в Швейцарии будет сигналом

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин

Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на конференции по Украине в Швейцарии можно расценить как сигналы, заявил в эфире YouTube-канала Politeka киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник. В случае с Байденом это будет послание западному миру, а в случае с лидером КНР — сигналом для Глобального Юга.

Отсутствие Байдена — это сигнал для стран западного мира. А отсутствие Си Цзиньпина — это сигнал для стран Глобального Юга, — отметил Бортник.

Аналитик обратил внимание, что в заявлениях некоторых представителей украинских властей можно почувствовать нотку обиды на США. Она появилась после того, как стало ясно, что Байден, вероятнее всего, не посетит саммит.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении из Харькова попросил американского главу и председателя КНР поддержать конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, так лидеры США и Китая, «которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита», смогут проявить «лидерство в приближении мира».

Однако оба политика, по всей вероятности, не примут в нем участия. Также на конференцию не поедут главы Бразилии и ЮАР. Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии Розалия Варфаловская пояснила, что для Китая саммит не имеет смысла, тем более что там будет обсуждаться отнюдь не мир на Украине, а легитимность Зеленского как президента.