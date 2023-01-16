«Это серьезная сила»: Стрелков оценил потенциал обученных США военных ВСУ Стрелков назвал обученных американцами военнослужащих ВСУ серьезной силой

Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с НСН высказал мнение, что даже несколько сотен хорошо обученных американцами украинских солдат могут стать «серьезной силой». О том, что США начали подготовку около 500 военнослужащих ВСУ в Германии, сообщало Associated Press. Стрелков считает, что американцы обучают «явно не пехотинцев», а танкистов, артиллеристов, связистов и других специалистов, которые «могут нанести наибольший ущерб» российским войскам.

Обучают там явно не пехотинцев, а специалистов, танкистов, артиллеристов, ракетчиков, связистов — людей, которые могут нанести наибольший ущерб нашим войскам. Даже несколько сотен хорошо обученных солдат — это серьезная сила, — сказал Стрелков.

Экс-министр считает, что до весны Киев получит 200–300 единиц техники. Учитывая, что обучение военных занимает примерно месяц, к апрелю Украина может получить целый бронетанковый корпус или по крайней мере несколько бригад, отметил Стрелков.

Западное оружие имеет преимущество над нашим не в броне, пушке или снарядах, а в средствах связи и обнаружения. <...> Средства разведки позволяют им реагировать на наши действия раньше и эффективнее, в этом главная опасность западной техники, — объяснил экс-министр обороны ДНР.

Ранее AP со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли сообщило о начале подготовки около 500 военных ВСУ на территории ФРГ. По данным агентства, Милли планирует лично посетить полигон в Графенвере, где готовят украинских солдат.