«Это пугает»: Зеленского встревожили планы Трампа на Украину Зеленский: слова Трампа о завершении конфликта на Украине за 24 часа пугают

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Cлова бывшего президента США Дональда Трампа про возможное урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа «немного пугают», заявил киевский лидер Владимир Зеленский телеканалу Channel 4 News. По его словам, экс-глава Штатов непременно добьется реализации этого плана.

Если он говорит об этом публично, это немного пугает. Хотя я видел много жертв, но меня это немного беспокоит. Потому что это означает, что если его идея, о которой никто не слышал, если его идея не будет работать для нас, для наших людей, то он все равно сделает все, чтобы добиться реализации своей идеи, — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский посоветовал бывшему президенту США сначала «думать, а потом говорить» на его слова о быстром завершении конфликта на Украине в случае переизбрания. Киевский политик пояснил, что такой совет когда-то дал ему отец.

Это заявление прозвучало после того, как Трамп упомянул президента России Владимира Путина в речи, посвященной его победе в кокусе в штате Айова. Тогда республиканец отметил, что он мог бы предотвратить конфликт на Украине, так как находится в очень хороших отношениях с российским лидером. Для США «это хорошо, а не плохо», подчеркнул кандидат в президенты. Позднее республиканец также назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «умным и блестящим» человеком, а отношения с главой КНР Си Цзиньпином — прекрасными.