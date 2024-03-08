«Это просто бомба»: во Франции раскрыли, кто затягивает украинский конфликт Политик Филиппо: Макрон и НАТО делают все ради затягивания украинского конфликта

Фото: МО Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон делает все, чтобы затянуть конфликт на Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте Twitter (X). В этом ему помогают страны НАТО, добавил он. По словам политика, еще в апреле 2022 года они запретили Украине продолжать переговоры с Россией, поэтому Макрона необходимо остановить сейчас «ради мира».

Это просто бомба, это доказывает, что Макрон и его клика в НАТО делают все, чтобы затянуть конфликт на Украине. Еще в апреле 2022 года они запретили Украине вести переговоры. Остановим их ради мира! — написал Филиппо.

Таким образом политик прокомментировал заявление лидера французской партии коммунистов Фабьена Русселя, который рассказал, что Макрон призвал Запад не соглашаться на требования России, даже когда Москва предлагала переговоры. Тогда французский президент заявил, что при заморозке конфликта РФ начнет «перевооружаться».

Ранее Руссель сообщил, что Франция может ввести войска на Украину, если фронт будет отодвигаться в сторону Одессы или Киева. По его словам, Макрон упомянул об этом на встрече с лидерами партий. Глава государства заявил, что продвижение России может «привести к вмешательству», уточнил он.