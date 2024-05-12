«Это почти ничто»: на Украине о миллиардах евро от замороженных активов РФ Глава Минюста Украины назвал «почти ничем» €3 млрд от замороженных активов РФ

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Несколько миллиардов евро с доходов от замороженных российских активов, которые Евросоюз планирует направить на военные нужды Украины, это «почти ничто», заявил в интервью изданию Politico глава Министерства юстиции страны Денис Малюська. По его мнению, суммы в €3 млрд не хватит, чтобы покрыть военные и невоенные расходы Киева.

Если мы говорим о потребностях Украины и потребностях в ходе конфликта, военных и невоенных расходах, то €3 млрд — это почти ничто, — считает Малюська.

Министр добавил, что для победы украинских вооруженных сил в конфликте с Россией «нужны сотни миллиардов» евро. Однако Малюська отметил, что решение Евросоюза — это «хороший первый шаг». Глава ведомства отметил, что Киев рассчитывает добиться полной конфискации замороженных активов России.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США пока не готовы представить решения по конфискации замороженных российских активов. Он признал отсутствие прогресса в данном вопросе, несмотря на принятый закон, предоставляющий американскому президенту Джо Байдену соответствующие полномочия. Вашингтон продолжает работать с партнерами в Европе.