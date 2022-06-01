«Это опасность»: украинский депутат рассказал, куда движется страна Украинский депутат Синютка: Киев постепенно движется к диктатуре

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Украина постепенно движется к диктаторской форме правления, заявил депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Олег Синютка. По его словам, участие депутатов парламента в дистанционном голосовании превратит Верховную раду в «карманный» парламент и позволит властям манипулировать решениями, сообщает РИА Новости.

К сожалению, мы постепенно движемся к диктаторской форме правления на Украине. И карманный парламент необходим в этой ситуации. Потому что очень важно, чтобы власти сегодня имели возможность манипулировать теми или иными решениями. <...> В любом случае это опасность для страны, — сказал Синютка.

Он подчеркнул, что такая форма голосования нарушает украинскую конституцию, поскольку в ней указано, что депутаты должны лично присутствовать на заседании парламента на улице Грушевского в Киеве.

Ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович сказал, что государственность Украины находится в опасности и ей грозит полное уничтожение. По прогнозам политика, в ближайшее время страна может быть вынуждена присоединиться к Польше, так как у Киева не останется ресурсов для защиты собственного суверенитета.