«Это нонсенс»: польский политолог о захвате Варшавой запада Украины Политолог Корейба заявил, что планов по захвату запада Украины у Польши нет

Фото Attila Husejnow/Global Look Press

Никаких планов по захвату западных областей Украины у властей Польши нет. Об этом заявил в беседе с NEWS.ru польский политолог Якуб Корейба. Так он прокомментировал слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о желании Запада захватить часть украинской территории. При этом, по его словам, Варшава продолжит «выступать за отмену всех преград между Украиной и Евросоюзом».

Никаких особых планов относительно западных регионов Украины у Польши нет. Есть планы относительно всей Украины в полном территориальном составе — ее скорейшее вступление в ЕС и НАТО, — сказал Корейба.

Он добавил, что заявления президента Дуды об отсутствии границ между странами следует трактовать в логике сближения равноправных партнеров.

Сценарий простой: Украина должна с точки зрения уровня безопасности, развития экономики и темпов модернизации как можно быстрее стать второй Польшей, — продолжил политолог.

Корейба также отметил, что раздел Украины с точки зрения интересов Польши — самый худший сценарий. «Приближать российскую зону влияния ближе к себе путем раздела Украины — для Польши это нонсенс», — заключил специалист.

Накануне Николай Патрушев заявил, что Польша в текущей ситуации имеет особые планы на западные территории Украины. По его словам, подтверждением этому стал визит в Киев польского президента Анджея Дуды, а также его высказывания о том, что в обозримом будущем граница между странами перестанет существовать.