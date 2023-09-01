«Это неликвид»: полковник о поставках оружия ВСУ Испанией Полковник Кнутов: Испания поставляет ВСУ неликвидное оружие

Фото: GermáN Lama/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комплекс HAWK

Испания поставляет ВСУ неликвидное оружие, которое подлежит списанию, заявил директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке (ПВО) Юрий Кнутов. В беседе с Lenta.Ru он уточнил, что это вооружение уже давно должно было быть утилизировано.

Много вооружений, которые сейчас поставляются на Украину Испанией, — это неликвид, который должен быть либо списан, либо утилизирован. А тут появилась возможность отправить его на Украину, еще и получить потом деньги от США или ЕС, — подчеркнул Кнутов.

По словам эксперта, Испания поставляет Украине комплексы HAWK, винтовки CETME L, которые уже давно устарели и не приспособлены к современному бою. Кнутов пояснил, что ситуация навряд ли изменится — Испания продолжит передавать ВСУ неликвидное оружие, чтобы не тратить собственные деньги на утилизацию и получить от этого выгоду. Говоря о системах HAWK, эксперт подчеркнул, что они могут быть пригодны только в случае, если их модернизировать.

Единственное, на что его можно пристроить, — это модернизировать его так, чтобы стрелять по крылатым ракетам: если этого не сделать, то это будет бесполезная вещь, — заключил Кнутов.

Ранее стало известно, что украинская армия может получить первые десять американских танков Abrams в середине сентября. Всего ВСУ должны поставить 51 бронемашину.