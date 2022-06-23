«Это не решение Литвы»: экс-посол о транспортной блокаде Калининграда Экс-посол Баярунас заявил, что Литва не принимала решения о блокаде Калининграда

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Решение о запрете санкционных товаров через территорию Литвы принял не Вильнюс, а все страны Евросоюза, заявил экс-посол в России Эйтвидас Баярунас. Он подчеркнул, что Литва не блокировала и не собирается блокировать Калининград, передает RTVI.

Литва не вводила блокаду и не будет вводить — это наша позиция. Литва полностью соблюдает все принятые обязательства, касающиеся калининградского транзита. Калининградский транзит действует, действовал и будет действовать. Литва принимала обязательства, вступая в Евросоюз, и эти обязательства выполняет, — отметил Баярунас.

Он напомнил, что в принятом ЕС пакете санкций речь шла не о конкретно Калининграде, а о территории России в целом. Экс-посол подчеркнул: Литва не останавливала пассажирский, транспортный и железнодорожный транзит в российскую область. По словам Баярунаса, не попавшие под санкции товары продолжают попадать в Калининград через территорию прибалтийской страны.

Ранее руководитель Калининградского регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова заявила, что есть три возможных дипломатических решения проблемы транзита товаров через Литву в Калининград. Она подчеркнула, что решений может быть несколько, это в большей степени технический вопрос.