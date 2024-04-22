«Это называется шизофренией»: Коц раскритиковал ненасытность Зеленского Коц: Зеленскому мало американских миллиардов

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский был шокирован тем, «как сработали сообща союзники», когда Иран нанес удары по Израилю, написал военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он обратил внимание на то, что украинскому лидеру стало мало американских миллиардов, и назвал это шизофренией.

Нет, вы только посмотрите, каков наглец! Американских миллиардов ему уже мало, теперь обвиняет Запад в том, что НАТО не закрывает над ненькой небо. А ведь еще вчера он назвал «хорошим решением» финансовую помощь со стороны Вашингтона в обмен на жизни украинцев. В психиатрии это называется шизофренией, расщеплением сознания, — написал военкор.

Ранее Коц заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что продолжение конфликта с Россией является хорошим решением, идут вразрез с настроениями «украинских мужиков», которые играют с военкомами «в кошки-мышки». По его мнению, украинский лидер «продал своих граждан» США.

До этого Зеленский, комментируя решение палаты представителей Конгресса США выделить более $61 млрд на военную помощь Украине, назвал его «хорошим». Он отметил, что американской армии не нужно воевать, за них «этим занимаются украинцы». Украинский лидер поблагодарил американских чиновников за одобрение пакета помощи Украине, предположив, что это даст Киеву шанс на победу.