Вице-премьер ФРГ заявил, к каким последствиям привело бы одобрение СП-2 Министр экономики ФРГ: одобрение «Северного потока — 2» стало бы капитуляцией Европы

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Роберт Хабек

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что одобрение эксплуатации трубопровода «Северный поток — 2» стало бы капитуляцией всей Европы, приводит его слова ТАСС. Он отметил, что европейские государства почти полгода пытались отказаться от российского газа и в случае запуска проекта все труды оказались бы напрасными.

Одобрение «Северного потока — 2» вновь увеличило бы нашу зависимость от российского газа — прямо противоположное тому, над чем мы работали здесь последние полгода, — и, конечно же, это также капитуляция со всеми санкционными мерами, которые мы приняли, — заявил политик.

Ранее он отметил, что потребление газа в Германии по сравнению с 2021 годом снизилось на 14–15%. Хабек предположил, что в отопительный сезон ситуация может стать иной, однако страна уже добилась серьезных успехов. По словам министра, если Германия сможет сэкономить больше, чем 15%, то в этом не будет ничего стыдного.

Он также отметил, что в ФРГ 18 из 23 газохранилищ заполнены более чем на 80%.

Глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела ранее заявил, что в Европейском союзе решили освободить прибалтийские страны и островные государства от мер по экономии газа. Он отметил, что на другие страны Союза это послабление не распространяется. Ранее представители Еврокомиссии выступили с предложением снизить потребление энергии до 15% для ее экономии.