«Это цинично»: в Берлине ответили на статью о давлении на Киев Глава Минобороны ФРГ Писториус опроверг утверждение СМИ о давлении на Киев

Фото: Melissa Erichsen/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Появившаяся в СМИ статья о том, что Германия и США пытаются принудить Украину к переговорам с Россией, сокращая военную помощь, не соответствует действительности, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, слова которого приводит РИА Новости. Мнение авторов публикации о давлении запада на Киев он назвал циничным.

Это прямо так цинично предписывать нам, что мы управляем поставками оружия, занижаем поставки оружия или делаем что-то еще, чтобы поставить Украину в положение, в котором она не хотела бы находиться. Это неправда, — цитирует агентство министра.

До этого похожим образом высказались в Госдепартаменте США. Помощник госсекретаря по Европе и Евразии Джеймс О’Брайен назвал публикацию «интригующей», но при этом подчеркнул, что Запад по Украине ничего без Киева не решает. Он также добавил, что Вашингтон не видит готовности России к «подлинным переговорам о мире».

Речь идет о статье, опубликованной 24 ноября Bild. В ней, со ссылкой на источник в правительстве Германии, говорилось, что Берлин и Вашингтон снабжают ВСУ оружием только в тех количествах, которые позволяют удерживать фронт, но не дают возможности вернуть утраченные территории. По словам авторов, западные союзники рассчитывают на то, что президент Владимир Зеленский сам придет к выводу о необходимости диалога с Россией.