«Это агония и выстрел себе в висок»: Баранец объяснил атаки Украины на ЗАЭС Баранец: Украина стреляет себе в висок, атакуя ЗАЭС

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины снова начали играть в смертельные игры, атакуя Запорожскую атомную электростанцию, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его мнению, скорее всего, в Киеве понимают, что они проиграли, и таким образом «стреляют себе в висок». Как подчеркнул эксперт, от атак Украины будут страдать ни в чем не повинные люди.

Действительно, некоторое время назад ВСУ прекратили атаки на ЗАЭС, а теперь снова начали играть в эти смертельные игры. Если вы зададите вопрос этим людям: зачем вы это делаете? Ведь если случится авария, она может быть похлеще Чернобыля. <...> Атака Украины на ЗАЭС пахнет атомным порохом. Возможно, это агония. Возможно, они понимают, что они проиграли, и, таким образом, делают себе выстрел в висок. Но от этого будут страдать ни в чем не повинные люди, — высказался Баранец.

Он добавил, что, с одной стороны, атаки Украины по ЗАЭС — это «тупая месть», а с другой — попытка обратить на себя внимание. Баранец также высказался об ударах украинской армии по Белгородской области. Военный обозреватель считает, что, атакуя российское приграничье, Киев пытается вызвать у граждан недовольство, что армия РФ их якобы не защищает.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атаки ВСУ по ЗАЭС являются очень опасной провокацией. По его словам, находящиеся на станции сотрудники МАГАТЭ имели возможность засвидетельствовать атаки. Как подчеркнул Песков, тактика ВСУ может в перспективе иметь крайне негативные последствия.