Эстонское НКО перестало помогать Украине из-за махинаций с деньгами Эстонское НКО прекратило помощь Украине из-за подозрений в нецелевом использовании средств

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Совет эстонского некоммерческого объединения Slava Ukraini, занимающегося помощью Киеву, решил приостановить выплаты в связи с подозрением в нецелевом использовании средств украинскими партнерами. Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR. По данным НКО, консультативный совет и правление получили тревожные сигналы о надежности двух партнеров на Украине.

После заседания совета НКО было принято решение об организации аудиторской проверки и приостановления денежных переводов на территорию Украины, — говорится в сообщении организации.

По информации СМИ, за время военных действий на Украине НКО собрало для Киева поряда 6,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Таллин передал Киеву новый пакет военной помощи, в который в том числе вошли беспилотники и тепловизоры. Всего же после начала российской спецоперации на Украине Эстония выделила Киеву военную помощь, превышающую один процент от ВВП республики или почти €400 млн.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявила, что россияне не испытывают вину за происходящее на Украине, так как над СССР не был проведен трибунал. Глава правительства добавила, что Советский Союз совершил некие преступления против Украины и Эстонии, за которые никто не был наказан.