https://static.news.ru/photo/7a4921b0-df63-11e9-adda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Politsei- ja Piirivalveamet/Facebook

Превышающим скорость на дорогах Эстонии водителям предложат выбирать между штрафом и остановкой на 45–60 минут.

Эксперимент проведут в связи с тем, что за последние годы в стране существенно не меняется число пострадавших и погибших в ДТП, что означает неэффективность обычных мер, передаёт Postimees .

Время вынужденной остановки будет варьироваться в зависимости от превышения скорости: наказание потерей 45 минут личного времени или штрафом будет применяться к тем, кто превысил скорость менее чем на 20 км/ч, за превышение до 40 км/ч придётся выбирать между часом стоянки или штрафом, за более серьёзное нарушение штраф становится обязательным.

При этом выбрать вариант «успокоительной остановки» смогут только те, кто ранее не попадался на нарушении скоростного режима.

Как писал News.ru ранее, замначальника ГИБДД генерал-майор полиции Владимир Кузин рассказал, что МВД РФ поддержало идею снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/ч в новом КоАП.