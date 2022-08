Эстонские компании потребовали отменить антироссийские санкции МИД Эстонии опубликовал список из 28 компаний, требующих освободить их от антироссийских санкций

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

МИД Эстонии опубликовал список компаний, которые подали заявки на льготы для возобновления импорта нефтепродуктов из России, передает ERR. Всего в этот список вошло 28 предприятий, включая государственные. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что данная информация не является коммерческой тайной и может публиковаться в открытом доступе.

Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили льготы на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией, — заявил министр.

В список вошли такие компании, как Flexoil OÜ, Marine Energy Solutions OÜ, Baltic Marine Bunker AS, Eurodelta OÜ, Manoir Energy OÜ, Westnbalticoil OÜ, SIA ImplexOil, Alexela Bunkering OÜ, GazTrans Eesti OÜ, Stacroloft Inc, Fillenergi OÜ, Himbalt Trade OÜ, Eesti Aviokütuse Services AS, Aurum Invest OÜ, Venkon Group OÜ, LITASCO SA, VNK AS, TRAFIGURA PTE LTD, AS Liwathon EOS, AS Operail, United Stream OÜ, Skinest Veeremi OÜ, AS NT Bunkering, Nord Terminals AS, Baltia Trading Company OÜ , Petrohim International Carriers OÜ, City Sky OÜ и Altairbalt OÜ.

Несмотря на это, Рейнсалу напомнил, что Эстония предложила Евросоюзу усилить санкционное давление на Россию с целью ограничить торговлю энергоносителями.

Эстония ранее представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета санкций в отношении России, которые затрагивают торговлю, энергетику и банковское взаимодействие в рамках системы SWIFT. В санкционные списки предлагается включить еще большее количество граждан и организаций из России.

В ответ на это политолог Дмитрий Леви предложил запретить реэкспорт российских углеводородов. В случае принятия такой меры экспортировать российскую продукцию можно будет только в конкретные страны, но не дальше, что сделает невозможным поставки углеводородов в составе различных смесей.