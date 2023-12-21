Эстонские депутаты проголосовали, интересны ли им связи мужа премьера с РФ ERR: парламент Эстонии отказался расследовать связи мужа премьера Каллас с РФ

Парламент Эстонии не поддержал инициативу создания специальной комиссии по расследованию связей с Россией бизнеса, принадлежащего мужу премьер-министра республики Каи Каллас Арво Халлику, пишет портал гостелерадио балтийской республики ERR. Против разбирательства выступили большинство из 101 депутата.

Подробнее изучить дела супруга главы кабмина предлагала оппозиционная партия «Отечество». Ее представители хотели добиться правды — знала ли Каллас, что бизнес ее мужа связан с Россией, и не противоречит ли эта деятельность введенным против РФ санкциям.

Ранее стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Халлику, продолжает вести бизнес с Россией. Оппозиция упрекала, что премьер не раз призывала отказаться от любых сделок с Москвой. После скандала Каллас заявила, что не намерена уходить в отставку и принесла извинения всем, кого задела данная ситуация.

Затем политические амбиции главы эстонского кабмина возросли — 14 ноября на форуме по обороне Politico Defense в Вашингтоне она заявила о готовности стать следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса. Однако профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко считает, что она имеет низкие шансы — эту должность, как правило, получают европейцы из более влиятельных стран континента.