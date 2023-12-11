Эстонская полиция перепутала флаги России и Словакии Полиция в Таллине решила забрать у туристов шапки, перепутав флаги РФ и Словакии

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Полиция в Таллине пыталась отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии, сообщил портал Delfi. Правоохранители попытались объяснить прохожим, что такая символика в стране запрещена, однако им указали на ошибку.

Мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета пришли на рождественский рынок на Ратушной площади Таллина. С ними решили побеседовать полицейские, поскольку подобная символика в стране запрещена. Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России, — отметили журналисты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что неприязнь, с которой сталкиваются граждане России за рубежом, вряд ли можно назвать следствием специальной военной операции, которая началась в феврале 2022 года. Как добавил глава государства, если эти страны продолжат «по-свински» обращаться с россиянами, которые хотят жить на их территории, то вскоре столкнутся с таким же отношением. «Счастье не придет в дом» к тем, кто проводит такую политику, предупредил Путин.

Ранее сообщалось, что в Огрском муниципалитете Латвии рассматривают возможность разрешить запускать новогодние салюты только в период с 24:00 31 декабря по 1:00 1 января. Таким образом власти хотят лишить жителей права запускать фейерверки в полночь по московскому времени, поскольку это «свидетельствует о взглядах определенных общественных групп, которые не совпадают с ценностями большей части латвийского общества».