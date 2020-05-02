Эстонская церковь намерена привлечь внимание властей звоном колоколов

Архиепископ эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма обратился ко всем представителям духовенства в стране. Он призвал их привлечь внимание властей к проблеме закрытых храмов из-за пандемии коронавируса звоном колоколов.
Когда мы получим сообщение, что можем вновь призвать людей на богослужения при соблюдении определённых условий, таких как не более двух человек вместе на расстоянии не менее двух метров от других, обязательную дезинфекцию и прочее, колокола будут звенеть в знак благодарности и радости, — говорится в сообщении архиепископа.
Однако если власти не разрешат публичные богослужения, колокола будут звонить в качестве мирной демонстрации, добавил Вийлма.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Эстония ввела режим ЧС до 1 мая. В стране закрыли кинотеатры и музеи. Также были запрещены публичные мероприятия, школы перевели на дистанционное и домашнее обучение.
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