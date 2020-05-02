Эстонская церковь намерена привлечь внимание властей звоном колоколов

Фото: Friedel Gierth/dpa/Global Look Press

В пригороде Парижа в районе Бобиньи сгорели склады с тканями и медицинскими масками. Пожар начался в ночь на 2 мая 2020 года.

На месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Последние устанавливают детали происшествия. Число сгоревших масок, как и сумма ущерба, остаётся неизвестна. Пострадавших также не обнаружено. Отмечается, что сперва загорелись постройки...