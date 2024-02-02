Эстонию обвинили в планах тайно перезахоронить советских военнослужащих Поверенного Эстонии вызвали в МИД РФ из-за плана перезахоронить советских воинов

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Временный поверенный в делах Эстонии в РФ Яна Ванамельдер была вызвана в МИД России, ей выразили протест в связи с планами Эстонии перезахоронить без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище, сообщила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, это деяние не останется без ответа.

Вызвали в МИД России временного поверенного в делах Эстонии в России Я. Ванамельдер. Выразили ей решительный протест в связи с планами эстонских властей «перезахоронить» без согласия родственников останки советских военнослужащих на Таллинском военном кладбище, — заявила Захарова.

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