Эстония закрыла границу с Россией в Нарве Delfi: Эстония закрыла границу с Россией в день демонтажа советских памятников в Нарве

Фото: Сергей Степанов/РИА Новости

Эстония закрыла границу на пограничном с Россией пункте Нарва — Ивангород, сообщил портал Delfi. Отмечается, что это может быть связано с демонтажем танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в городе.

По словам очевидцев, эстонские пограничники уже несколько часов не пропускают едущих из РФ людей, среди которых и жители Эстонии. Пока нет данных о том, когда откроется граница, — говорится в сообщении.

Российская таможня подтвердила РИА Новости, что Эстония закрыла границу на пункте перехода Нарва — Ивангород. Эстонская сторона объясняет это обновлением софта.

Ранее премьер-министр Кая Каллас сообщила, что правительство страны приняло решение как можно скорее убрать из публичного пространства все советские монументы, в том числе танк в Нарве. По ее словам, это необходимо «для сохранения мира».

Мэр Нарвы Катри Райк подчеркивала, что не согласна с решением властей о переносе танка. Она указывала на то, что памятник находится на территории муниципалитета, является его имуществом и принятие решения остается за гражданами.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс поддержал решение парламента и столичной думы о демонтаже мемориала советским воинам. На его взгляд, «этот объект уже давно является орудием самодержавного режима России». По его мнению, он утратил первоначальный смысл сохранения памяти о павших в войне.