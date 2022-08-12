Эстония закроет въезд для россиян с 18 августа

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Эстонские власти утвердили заперт, согласно которому россияне с шенгенской визой не смогут попасть в страну с 18 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу эстонского кабмина пишет «Интерфакс».

Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию, — цитирует издание представителя правительства.

Россияне с шенгенскими визами, выданными другими государствами, по-прежнему смогут посещать страну.

Эстония анонсировала решение о закрытии границ для россиян накануне. Премьер-министр страны Кая Каллас призвала другие страны ЕС присоединиться к визовым ограничениям в отношении граждан РФ.

Ранее депутат Европарламента Яна Тоом заявила, что решение властей Эстонии закрыть въезд россиянам, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, выглядит неумным. По её словам, данное ограничение никак не будет способствовать восстановлению мира на Украине.