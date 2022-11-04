Эстония закроет пограничный пункт пропуска «Нарва-2»

Фото: Michael Szönyi/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Эстония в конце ноября закрое пограничный пункт пропуска «Нарва-2» в конце ноября. Речь идет о пешеходном мосте, называемом мостом Дружбы, на середине которого проходит граница с Россией, сообщает компания ERR.

Пешеходный мост функционирует с 1957 года, прежний мост был взорван в годы Великой Отечественной войны. Эстония сейчас не видит необходимости держать погранпереход открытым. Решение о закрытии приняло МВД прибалтийской республики. Оно связано с сокращением за последний месяц количества людей, пересекающих границу с Россией.

После тщательного анализа МВД действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности, — заявил советник главы эстонского МВД Воотеле Пяй.

Чиновник уточнил, что мост не представляет никакой угрозы безопасности, так как по нему передвигаются только те люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, а также граждане Эстонии. В будущем этот погранпункт на мосту планируется автоматизировать.

До тех пор сотрудники «Нарвы-2» будут переведены на главный пограничный переход.

Ранее сообщалось, что с 10 сентября в Эстонии стал действовать запрет на въезд россиян по шенгенским визам. Он распространяется на визы, выданные в других государствах ЕС, и касается тех, кто собирается посетить Европу с целью спорта, туризма, культуры или бизнеса.