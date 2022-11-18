Эстония закроет пешеходный мост между Нарвой и Ивангородом

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В конце ноября власти Эстонии закроют пешеходный мост, который соединяет Нарву и Ивангород. Речь идет о пограничном пункте «Нарва-2», передает «Фонтанка». О закрытии моста рассказал советник главы МВД республики Воотеле Пяй. Он отметил, что решение было принято не из соображений безопасности.

МВД действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности — как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, — подчеркнул Пяй.

Он аргументировал позицию по безопасности тем, что по этой переправе передвигаются либо эстонцы, либо те, кто имеет вид на жительство в этой прибалтийской стране.

Ранее депутат сейма Латвии Алексей Росликов сообщил, что Рига разорвет дипломатические отношения с Москвой, когда такой приказ поступит из Брюсселя. Парламентарий отметил, что нынешними политиками в Латвии руководят из Европы.

Он предупредил, что в нынешних обстоятельствах не стоит и ждать, чтобы в ближайшее время была снята хотя бы часть введенных против России санкций.