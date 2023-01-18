Эстония заказала 12 гаубиц K9 Thunder у южнокорейской компании Hanwha

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Самоходно-артиллерийская установка класса самоходных гаубиц «K9 Thunder»

Министерство обороны Эстонии разместило заказ на 12 гаубиц K9 Thunder от южнокорейской компании Hanwha стоимостью в € 36 млн, сообщает EADaily. В общей сложности эстонские ВС планируют закупить 36 таких самоходных артиллерийских установок (САУ). Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уточнил, что гаубицы необходимы для усиления огневой мощи страны с закрытых позиций.

В свете уроков, извлечëнных на Украине, мы приняли быстрое решение оснастить обе пехотные бригады дополнительными мобильными гаубицами K9 Thunder и вывести огневую мощь Эстонии с закрытых позиций на совершенно новый уровень, — заявил Певкур.

Издание напомнило, что южнокорейские K9 Thunder уже в прошлом месяце приобрела Польша — на данный момент ей поставлено 24 единицы техники. В будущем Варшава получит еще 212 САУ, а еще 460 сможет изготовить на своих заводах по лицензии. До этого Эстония и Литва договорились о покупке американских артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS). Латвия также выражала намерение приобрести эти РСЗО, добавило издание.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ранее рассказал, что украинские военные прибыли в США для обучения по использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, курс займет несколько месяцев. Он также отметил, что Штаты подготовят около сотни украинских специалистов, которые смогут в дальнейшем использовать ЗРК Patriot.