https://static.news.ru/photo/297485d6-33be-11ea-abbb-fa163e074e61_660.jpg Санна Марин и Юри Ратас Фото: Heikki Saukkomaa/www.imago-images.de/Global Look Press

Премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Финляндии Санна Марин (Sanna Marin) призвали к открытому расследованию обстоятельств катастрофы украинского самолёта в Тегеране.

Надеюсь, что международные специалисты смогут как можно быстрее начать расследование, — сказал Ратас на итоговой пресс-конференции с Марин.

В свою очередь Марин призвала Иран и США «провести переговоры и найти мирное решение».

На встрече стороны обсудили также контакты двух стран с Россией и Украиной. Финляндских представитель отметила, что Хельсинки продолжат следовать политике ЕС в отношении Москвы, передаёт «Интерфакс».

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет готов оказать помощь в расследовании авиакатастрофы. Однако обращения об этом пока не поступало.

Украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам, писал NEWS.ru.