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Европа

Эстония вышлет 14 российских дипломатов и закроет посольство в Таллине

16:37, 05 апреля 2022
Эстония вышлет 14 российских дипломатов и закроет посольство в Таллине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министерство иностранных дел Эстонии сообщило о решении выслать 14 российских дипломатов из посольства в Таллине и о закрытии консульских служб РФ в Нарве и Тарту, сообщает ТАСС. Власти страны считают, что Россия серьёзно нарушает международное право.

Нельзя в условиях происходящего на Украине говорить о продолжении обычных отношений, особенно когда Россия серьёзно нарушает международное право,заявил вице-канцлер МИД страны Мярт Вольнер.

Российские дипломаты должны покинуть Эстонию до 30 апреля.

Ранее стало известно, что ряд стран Европы решили выслать российских дипломатов. Среди них, помимо Эстонии, Литва, Латвия, ФРГ, Франция, Испания и другие.

В частности, правительство Латвии приняло решение о высылке 13 дипломатов РФ. Кроме того, Рига закроет два российских консульства.

Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс отметил, что данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче, где были якобы убиты мирные жители. Министерство обороны России назвало эту информацию провокацией.

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