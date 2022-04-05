Эстония вышлет 14 российских дипломатов и закроет посольство в Таллине

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Правительство Латвии вышлет 13 российских дипломатов. Также в стране закроются консульства в Даугавпилсе и Лиепае, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter. В течение 5 апреля ряд европейских стран сообщили о высылке российских дипломатов и закрытии консульств.

Латвия приняла решение закрыть генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае и выслать 13 российских дипломатов и сотрудников, — говорится в сообщении. Ранее Латвия лишь «понижала уровень» дипломатических отношений с...