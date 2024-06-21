Эстония временно закрыла КПП на границе с Россией на выезд Postimees: эстонские пограничники приостановили работу КПП «Нарва-1» на выезд

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Работа КПП «Нарва-1» на выезд была приостановлена Департаментом полиции и погранохраны Эстонии до 24 июня, пишет газета Postimees. По информации журналистов, причиной стала огромная очередь на границе с Россией.

К сожалению, нет признаков того, что действия российского пограничного контроля улучшатся в ближайшее время. В связи с этим погранпункт в выходные останется закрытым на выезд, и мы рекомендуем людям пересекать границу в Южной Эстонии, — говорится в статье.

При этом въездное направление продолжает оставаться открытым, уточнили в издании. Эстонские пограничники пообещали следить за ситуацией и принимать дальнейшие решения.

Ранее гостелерадиокомпания ERR уточняла, что порядка тысячи человек застряли на КПП «Нарва-1» в Эстонии из-за решения властей закрыть переход на границе с Россией. С 1 мая эстонские власти перевели работу пункта пропуска на сокращенный режим. Уже более месяца он открыт ежедневно с 07:00 до 23:00, а не круглосуточно. Накануне, 20 июня, к 17:00 там выстроилась очередь примерно из 500 человек. Власти приняли решение закрыть переход досрочно «с целью обеспечения безопасности и здоровья граждан».

В декабре прошлого года пограничная служба Эстонии также удерживала россиян на контрольно-пропускном пункте в Нарве более пяти часов. Тогда на границе также собралась очередь.