Эстония укрепилась «зубами дракона» на границе с Россией Эстония привезла противотанковые заграждения «зубы дракона» к границе с Россией

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Эстония вслед за Финляндией решила укрепить свою границу с Россией, пишет портал Postimees. Под Нарвой очевидцы заметили пирамидальные противотанковые заграждения, известные как «зубы дракона». Их обычно используют как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники, пояснило издание.

Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов, — прокомментировали ситуацию в местном департаменте полиции и погранохраны.

По словам главы МВД Лаури Ляэнеметса, накануне российские власти позволили попасть к эстонскому погранпункту группе нелегальных мигрантов из Сомали, передвижению которых они, по мнению Эстонии, должны были помешать. Он подчеркнул, что в последнее время возросла нагрузка на финские пограничные пункты.

Ранее глава эстонской пограничной службы Эстонии Вейко Коммусаар допустил частичное или полное закрытие пунктов пропуска на границе с Россией. По его словам, причиной этого является угроза наплыва мигрантов. Чиновник отметил, что в стране знают о решении Финляндии закрыть ряд пунктов пропуска на границе с Россией. Люди с этих точек могут оказаться на эстонских КПП, объяснил он.

До этого власти Финляндии решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.