https://static.news.ru/photo/3e5e5d96-21a8-11ea-8e4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: politseijapiirivalveamet/facebook.com

Сотрудники российского государственного издания Sputnik Estonia получили уведомления о возможном возбуждении уголовных дел от Департамента полиции и погранохраны страны. Такие меры могут последовать, если журналисты не уволятся из компании до Нового года.

Действия ведомств объясняются санкциями, введёнными Европейским союзом по отношению к России, однако владеющее СМИ агентство «Россия сегодня» не фигурирует в списках компаний, попадающих под ограничения, передаёт РИА Новости.

Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова, — отметили в издании.

В последнее время работники Sputnik Estonia неоднократно вызывались в правоохранительные органы для профилактических бесед. Власти рекомендовали им покинуть организацию.

Ранее NEWS.ru писал, что Совет российских судей предложил ввести ответственность для СМИ за давление на суд. Карательные меры не назывались, было лишь известно, что негативными материалами хотели признать «необоснованную критику» и «умаление авторитета судебной власти».

Глава Союза журналистов Владимир Соловьёв заявил, что такие намерения являются попыткой ввести цензуру. Это, по его мнению, может вылиться в ограничение свободы слова и распространения информации.