Эстония требует от Европы новых санкций против России

https://static.news.ru/photo/4d025e1c-6fe8-11eb-b637-96000091f725_660.jpg Эстония Фото: pixabay

Защитой гражданских свобод в России вплотную занялась Эстония. Депутаты местного парламента приняли заявление, в котором призывают европейских коллег разработать политику санкций против Москвы.

За документ проголосовали 62 парламентария, против — три человека, один воздержался, 28 не голосовали, семеро отсутствовали.

Европейский союз должен конструктивно работать со своими крупнейшими партнерами — США, Великобританией и другими западными странами, — чтобы совместно разработать эффективную политику санкций [против РФ], — сказано в заявлении.

Эстонцы требуют «вынудить» Россию отказаться от агрессии к своим соседям и выполнять международные обязательства по отношению к собственным гражданам.

Также власти страны хотят, чтобы Москва освободила всех задержанных на незаконных акциях и «политзаключенных», в том числе Алексея Навального.

Жена Алексея Навальная Юлия является основным претендентом на роль лидера несистемной оппозиции России, однако в списке имеются и другие имена. Об этом рассказал историк и политолог Николай Сванидзе, писал NEWS.ru.