Около €48 млн готово потратить правительство Эстонии на первый этап обустройства границы с Россией. Соответствующие цифры заложены в принятом парламентом законе о государственном бюджете балтийского государства на 2020 год.
Как говорится в пояснительной записке к документу, обустройство участка границы длиной 23,5 км рассчитано на три года. В 2020 году на эти цели предполагается вложить €15,475 млн, в 2021-м — €23,585 млн, в 2022-м — €9,72 млн, передаёт «
Помимо этого, €9 млн пойдёт на содержание границы.
Как писал News.ru, в августе правительство Эстонии утвердило проект инфраструктурного обустройства границы с Россией. Его стоимость с первоначальных €79 млн выросла до €190 млн.