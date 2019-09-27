https://static.news.ru/photo/cfd1e092-e15f-11e9-9bda-fa163e074e61_660.jpg Вид на Нарвский мост Фото: HendrixEesti/Wikimedia Commons

Около €48 млн готово потратить правительство Эстонии на первый этап обустройства границы с Россией. Соответствующие цифры заложены в принятом парламентом законе о государственном бюджете балтийского государства на 2020 год.

Как говорится в пояснительной записке к документу, обустройство участка границы длиной 23,5 км рассчитано на три года. В 2020 году на эти цели предполагается вложить €15,475 млн, в 2021-м — €23,585 млн, в 2022-м — €9,72 млн, передаёт « Интерфакс ».

Помимо этого, €9 млн пойдёт на содержание границы.

Как писал News.ru, в августе правительство Эстонии утвердило проект инфраструктурного обустройства границы с Россией. Его стоимость с первоначальных €79 млн выросла до €190 млн.