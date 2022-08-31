Эстония решила полностью запретить въезд россиянам Глава МИД Эстонии Рейнсалу сообщил о намерении запретить въезд россиянам в ближайшее время

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Эстонии планируют окончательно запретить россиянам въезд в страну. Предполагается, что это произойдет в течение нескольких недель. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу. Его слова приводит агентство Reuters.

Я был бы очень рад <...> [принятию] решения в ближайшие дни, ближайшие недели, когда мы в полном соответствии с шенгенскими визовыми правилами запретим въезд на наши национальные территории людям из Российской Федерации, — сказал министр.

Он добавил, что при этом не будет иметь значения, есть ли у россиян шенгенская виза, выданная Эстонией или виза выдана какой-либо другой страной. При этом Рейнсалу уточнил, что в страну продолжать пускать граждан РФ, направляющихся в республику по гуманитарным, семейным или медицинским причинам. также въезд в страну будет открыт для дипломатических работников.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия продолжают требовать от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. В совместном заявлении стран подчеркивается, что пока ЕС не сократит поток российских туристов в Шенгенскую зону, эти меры будут приняты на национальном уровне.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз достиг компромисса о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. По его словам, в Брюсселе договорились о необходимости выдавать визы «специфическим группам россиян».