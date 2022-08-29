Эстония решила ограничить право россиян на покупку недвижимости в стране Власти Эстонии подготовят закон, ограничивающий право россиян на покупку недвижимости

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Министерство внутренних дел Эстонии готовит закон, призванный ограничить право российских граждан на покупку недвижимости в стране. Об этом сообщил глава МВД Лаури Ляэнеметс. Его слова приводит Postimees. По словам министра, ранее проект находился в ведомстве в качестве предложения. но для его воплощения не хватало «политической воли».

Я поставил перед министерством задачу начать подготовку проекта закона об ограничении права граждан РФ покупать недвижимость в Эстонии, — сказал Ляэнеметс.

При этом министр не стал приводить более подробную информацию. Он лишь отметил, что сейчас МВД анализирует ситуацию, после чего будет предложено определенное решение.

Мы пока не можем комментировать, на кого и как это окажет влияние. Это займет время, — добавил глава ведомства.

Эстония с 18 августа ограничила выдачу виз для граждан России, а также въезд в страну для имеющих ранее выданный Таллином «шенген». Это означает, что россиянин, целью посещения которого является туризм, предпринимательство, спорт или культура, с 18 августа уже не может въехать на территорию Эстонии.