Эстония продаст госкомпанию, которой нечего перевозить из-за санкций Delfi: Эстония вынуждена продать ставшую убыточной из-за санкций госкомпанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Эстонии вынуждено продать ставшую убыточной из-за антироссийских санкций государственную железнодорожную компанию Openrail, сообщило издание Delfi. Член правления Openrail Мерле Курвитс заявил, что объем перевозок упал на 70%.

В то время как общий объем грузоперевозок на железной дороге в Эстонии за прошлый год сократился на 39%, объем Operail упал почти на 70%, поскольку, в отличие от конкурентов, мы прекратили перевозку грузов из России и Белоруссии, — объяснил Курвитс.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что главной задачей Эстонии, как и всего коллективного Запада, является борьба с российской военной машиной. Глава прибалтийской республики пообещал «поставить Россию на колени». Только в таком случае возможно добиться урегулирования конфликта на Украине, пояснил он. В ответ на это представитель МИД России Мария Захарова призвала Кариса показать, как надо вставать на колени.

До этого департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии обвинил РФ в снятии буев на Нарве. Там подчеркнули, что намерены связаться с Россией по данному вопросу, чтобы вернуть заграждения для сохранения безопасного судоходства в регионе.

Согласование расположения буев необходимо для предотвращения навигационных ошибок. Они помогают рыбакам ориентироваться и не заплывать в воды соседнего государства.