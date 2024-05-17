Эстония приняла решение по участку, который планировала обменять с Россией Министр Ляэнеметс: планировавшийся к обмену с Россией участок будет застроен

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Эстонские власти застроят лесные пограничные земли, которые планировали передать России в обмен на так называемый Саатсеский сапог, заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. По его словам, которые передает гостелерадио ERR, какой-либо обмен землей с Россией Эстония не будет производить «еще несколько веков».

Сегодня мы приняли решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы <...> не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков, — сказал министр.

Как поясняет ТАСС, Саатсеский сапог представляет собой часть Печорского района Псковской области, которая заходит на эстонскую территорию. Эстония планировала обмен его на соизмеримый участок лесных угодий, однако соглашение не было ратифицировано.

Ранее председатель комиссии по обороне парламента Эстонии Калева Стойческу не исключил отправку войск НАТО на Украину. При этом он подчеркнул, что это произойдет только в крайнем случае. Он подчеркнул, что подобное решение требует тщательного обсуждения и рассматривать его нужно как «последнее средство поддержки Украины».

15 мая парламент республики утвердил закон об использовании замороженных активов России для поддержки Украины. Там отметили, что изъятые российские средства можно использовать в качестве «предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине».